Igel auf Friedhof in Freiheit gelassen

Ein Igel läuft nach seinem Winterschlaf durch einen Garten. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Armin Weigel/dpa/Archivbild

Laatzen. Igel aus dem Igelzentrum Niedersachsen in Laatzen in der Region Hannover sind am Dienstag auf einem Friedhof ausgewildert worden.