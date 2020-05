Eine Tafel weist auf den Betrieb von Westfleisch/Westcrown hin. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Coesfeld. Nach einer mehr als einwöchigen Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen hat am Dienstag die Firma Westfleisch den Testbetrieb in ihrem Werk in Coesfeld gestartet.