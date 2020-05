FDP und Grüne in Niedersachsen wollen die niedersächsische Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof verklagen.

Peter Steffen/dpa

Hannover. FDP und Grüne in Niedersachsen wollen die Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof verklagen, weil sie den Landtag in der Corona-Krise ungenügend informiert sehen. Über weitere Details informieren die beiden Parteien am Mittag.