Hannover. Ein 76-Jähriger wollte in Hannover bei Rot die Straße überqueren und ist von einem Lastwagen angefahren worden.

Der Mann sei am Montag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte er mit seinem Rennrad über die Straße, ohne den Knopf der Ampel zu drücken und wurde daraufhin von dem Lastwagen erfasst. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.