Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wedemark. Bei einem Abbiegemanöver eines Lastwagens in Wedemark in der Region Hannover ist ein vierjähriges Mädchen am Montag schwer am Fuß verletzt worden.