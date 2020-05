Rotenburg (Wümme). Der nächtliche Brand einer Garagenanlage in Rotenburg hat einen Schaden von geschätzt 100 000 Euro verursacht.

Einwohner einer Reihenhaussiedlung seien Montagmorgen gegen drei Uhr durch laute Brandgeräusche aufgeschreckt, teilte die Polizei mit. Da standen in den Garagen bereits zwei Autos und ein Wohnwagen in Flammen. Dann griff das Feuer noch auf zwei weitere Pkws, mehrere Carports und Garagen über, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Bewohner der Reihenhäuser seien nicht verletzt worden, hieß es. Brandexperten der Rotenburger Polizei sollten noch am Montagvormittag die Ermittlungen zur Brandursache beginnen.