Rosdorf. Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein 33 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug von der A7 abgekommen und in die Mittelschutzplanke gefahren.

Bei der Kollision in der Nacht zum Montag entstand ein Schaden von circa 50 000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil Diesel und Öl aus dem Getriebe des Lastwagens ausgelaufen waren, war die Autobahn zwischen dem Rasthof Göttingen und dem Autobahndreieck Drammetal für Reinigungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt.