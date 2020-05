Das Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Großer Besucherandrang in den Museen war verboten: Deshalb haben zahlreiche Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen den Internationalen Museumstag am Sonntag in die sozialen Medien verlegt.