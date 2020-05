Lähdener Firma will in Sedelsberg Aktiv- und Pflanzenkohle produzieren CC-Editor öffnen

In dieser mobilen Halle will die Firma BioReformer eine Pilotanlage realisieren, die aus organischen Substanzen Aktiv- und Pflanzenkohle produziert.

Passmann

Sedelsberg. Eine Neuansiedlung ist es noch nicht, aber es könnte ein wegweisendes Zukunftsprojekt am C-Port in Sedelsberg sein: Die Firma BioReformer GmbH aus dem emsländischen Lähden plant, in dem Industrie- und Gewerbepark am Küstenkanal in den kommenden Monaten eine Pilotanlage aufzubauen, die Aktiv- und Pflanzenkohle aus organischen Substanzen produziert.