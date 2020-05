Bielefeld. Der VfL Osnabrück hat in der 2.

Fußball-Bundesliga mit einem späten Treffer einen Punkt bei Arminia Bielefeld gerettet. Marcos Alvarez schoss die Niedersachsen beim Re-Start nach der langen Corona-Unterbrechung am Sonntag in der Nachspielzeit (90.+4) zu einem 1:1 (0:1) beim Zweitliga-Spitzenreiter aus Ost-Westfalen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bleibt nach dem 26. Spieltag als Tabellen-13. mit nur zwei Zählern vor dem Relegationsrang allerdings weiter in Abstiegsgefahr. Fabian Klos hatte die Arminia per Foulelfmeter in der 17. Spielminute in Führung gebracht.

Die nicht zugelassenen Zuschauer mussten nichts bereuen, denn sie verpassten am Sonntag nur eine mäßige Partie. Den Weg zum möglichen sechsten Bielefelder Sieg aus zuletzt acht Spielen schien Zweitliga-Toptorjäger Klos mit seinem 17. Saisontor bereits nach einer guten Viertelstunde. Zuvor war der Stürmer von VfL-Verteidiger Joost van Aken gefoult worden.

Die Gastgeber taten gegen die abstiegsbedrohten Osnabrücker nicht mehr als nötig. Die Gäste waren im Spiel nach von vorn eigentlich viel zu harmlos, um die Arminia-Abwehr zu bezwingen. Doch in der Nachspielzeit schlug der VfL dann doch noch zu.