Hannover. Nach einer sehr positiven Entwicklung bei der Zahl der Corona-Infektionen nimmt Niedersachsen Kurs auf weitere Lockerungen.

„Das ist wirklich eine absolut positive Entwicklung“, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Infektionen lediglich um 36 auf 11 111. „Wir können mit gutem Gewissen die Planungen für Lockerungen vorantreiben.“ Intensiv bereite das Land die nächste Stufe vor. „Unser Ziel ist, alles zu lockern, was verantwortbar ist.“

Rückläufig war in Niedersachsen im Vergleich zum Vortag auch die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. 451 befanden sich am Freitag stationär im Krankenhaus, 95 davon auf einer Intensivstation. 57 davon müssen beatmet werden. Inzwischen sind 451 Erkrankte in Niedersachsen an einer Corona-Infektion gestorben, größtenteils ältere Menschen. Die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen mit 139 unter dem Bundeswert von 208.