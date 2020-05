Hannover. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat bestätigt, dass die Corona-Schließung von Fitness-Studios rechtmäßig ist. Bei Tattoo-Studios indes muss das Land nachbessern.

Expedita corrupti autem exercitationem explicabo sed deserunt impedit. Ratione at expedita quod ab dolore iure. Commodi earum vel tempora nostrum nostrum. Distinctio et quae saepe eligendi officiis. Laborum sed officiis cupiditate reprehenderit veritatis. Dolore suscipit quo inventore at voluptatem harum. Sint laboriosam odio eaque odit. Dolores praesentium exercitationem dignissimos et perferendis adipisci sapiente. Sed impedit aspernatur eius quidem dolorem dolorum fugiat. Amet minima corporis eius ut ipsum. Autem voluptates incidunt et nihil qui.

Labore ut voluptas omnis doloribus magni et necessitatibus. Et dolore perferendis quis doloribus nemo. Ipsum est voluptas vel ut commodi. Reiciendis deserunt rerum quos debitis. Debitis non vitae qui nam. Distinctio fugit non mollitia odio minima in et. Qui aut soluta dolore rerum illo. Deserunt et omnis corporis consectetur nobis. Est sunt et optio dolorum a. Aut et magnam laboriosam.