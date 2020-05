Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 11 075 gestiegen.

Das sind 62 mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung am Donnerstag mit Stand 13 Uhr mitteilte. Laut Hochrechnung sind 9154 Menschen wieder genesen, das entspricht 82,7 Prozent der bestätigten Fälle. 537 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. In den niedersächsischen Kliniken werden derzeit 470 Infizierte behandelt, davon 99 intensivmedizinisch. 62 Erwachsene auf den Intensivstationen werden beatmet.

Das Land Bremen meldete am Donnerstag mit Stand 14 Uhr 1132 bestätigte Fälle, 26 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 677 Menschen (plus 28). Die Zahl der Todesfälle in Folge der Viruserkrankung blieb mit 36 unverändert. 53 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, sechs von ihnen auf Intensivstationen.