Braunschweig. Beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig hat es auch in der zweiten Testreihe keine positiven Ergebnisse auf das Coronavirus gegeben.

Das teilte der Club am Donnerstag mit. Alle Spieler, das Trainer-Team und der Betreuerstab waren am Mittwoch entsprechend des Hygiene-Konzepts von DFB und DFL getestet worden. Die Eintracht hofft nun auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining. Die Dritte Liga will ihre Saison am 26. Mai fortsetzen. Allerdings fehlt dafür noch die Genehmigung der Politik.