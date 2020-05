Hagen im Bremischen. 16 Jahre lang ist ein Mann aus Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) ohne Führerschein Auto gefahren.

Bemerkt hat es die Polizei erst bei einer Kontrolle am Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst hatte der 59-Jährige versucht, sich den Beamten gegenüber als jemand anderes auszugeben. Die Lüge flog aber auf. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Da er auch noch mit mehr als 0,5 Promille alkoholisiert am Steuer saß und ein großes Messer griffbereit im Wagen dabeihatte, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.