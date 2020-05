An einer Tür einer Hausarztpraxis ist der Schriftzug „Sprechzimmer 1“ zu lesen. Foto: Benjamin Ulmer/dpa/Symbolbild

Hannover. In den Hausarztpraxen in Niedersachsen laufen coronabedingt verschobene Routineuntersuchungen wie Blutentnahmen oder Verlaufskontrollen langsam wieder an.