Wolfenbüttel. Auf der Suche nach der Mutter des in Wolfenbüttel ausgesetzten Babys hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise.

Helfen soll dabei vor allem die von der Polizei veröffentlichte Personenbeschreibung, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig sagte. Eine private Überwachungsanlage hatte am Montagmorgen zweimal eine bisher unbekannte Person erfasst, bei der es sich um die Mutter selbst oder um eine andere Person aus dem Umfeld handeln könnte.

Bewohner eines Reihenhauses hatten den vermutlich erst wenige Stunden alten Jungen am Montag in eine Decke gehüllt in ihrem Gartenhaus gefunden. Das leicht unterkühlte Baby wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlern zufolge geht es dem Findelkind gut. Nach Medienberichten über den Fall hatten sich die Besitzer der Überwachungskamera bei der Polizei gemeldet und das Video übergeben. Der Film soll von Spezialisten wegen schwacher Qualität aufbereitet und möglicherweise veröffentlicht werden.

Auf dem Video ist laut Bericht zu sehen, dass die Frau den Bereich der Kamera am Montag gegen 4.00 Uhr passiert. Dabei soll sie ein Bündel vor dem Bauch tragen, sie war mutmaßlich auf der Suche nach einem Ablageort. Wenige Minuten später läuft sie wieder durch den Videobereich, diesmal aus der anderen Richtung kommend. Mutmaßlich ist eine Frau zu sehen, bekleidet mit langer Hose und längerer mantelähnlicher Jacke mit Kapuze. Außerdem trägt sie Sportschuhe mit vermutlich hellen Streifen und heller Sohle.

Um Babys vor Aussetzung zu schützen, gibt es in Niedersachsen sogenannte Babyklappen oder Babykörbchen. Mütter können Neugeborene durch eine Klappvorrichtung in ein Wärmebettchen legen. Ein Alarm informiert Fachkräfte, die das Kind medizinisch versorgen.