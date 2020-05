Bremen. Die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Bremen ein angemessenes Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Wie der Pressesprecher des Gerichts am Dienstag mitteilte, lehnte das Gericht einen Eilantrag gegen die Pflicht ab. Demnach wird das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch die Verordnung nicht unverhältnismäßig eingeschränkt. Es sei zudem plausibel, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung infektiöse Tröpfchen abfangen und so die Ansteckungsgefahr verringern kann. Die Antragsteller hatten unter anderem geltend gemacht, Mund-Nasen-Bedeckungen seien nicht geeignet, um Neuinfektionen zu vermeiden.

In einem zweiten Beschluss lehnte das Oberverwaltungsgericht den Antrag einer Bremerhavener Fitnessstudiobetreiberin ab. Sie wollte erreichen, dass Fitnessstudios vorläufig wieder öffnen dürfen. Das Gericht stellte allerdings fest, dass die derzeitige Regelung auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage im Infektionsschutzgesetz beruhe und verhältnismäßig sei. Die Schließung der Studios habe das Ziel, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Die Regelung sei Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem persönliche Kontakte reduziert werden sollen. Das Gericht verwies darauf, dass beim Training im Studio an Geräten oder in Kursen viele persönliche Kontakte entstünden.