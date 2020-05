Hannover. Wegen einer Vogel-Epidemie sind bei der diesjährigen „Stunde der Gartenvögel“ nicht so viele Blaumeisen gesichtet worden wie 2019.

Wegen einer Vogel-Epidemie sind bei der diesjährigen „Stunde der Gartenvögel“ nicht so viele Blaumeisen gesichtet worden wie 2019. Bundesweit hätten die Teilnehmer 22 Prozent weniger Blaumeisen pro Garten gemeldet, sagte Rüdiger Wohlers vom Nabu Niedersachsen am Dienstag. „In Niedersachsen liegt der Rückgang mit minus 14 Prozent niedriger, dennoch sind auch hier noch nie so wenige Meldungen pro Garten eingegangen wie in diesem Jahr.“

Als Ursache für das mysteriöse Meisensterben seit Anfang März ist laut Nabu inzwischen das Bakterium Suttonellaornithocola identifiziert worden, das offensichtlich nur bei Meisenarten im Frühjahr Lungenentzündungen verursacht. Die in Deutschland bisher einmalige Vogel-Epidemie flaut den Naturschützern zufolge seit Ende April deutlich ab.

Mindestens 14 100 Menschen aus Niedersachsen beteiligten sich an der Zählung am vergangenen Wochenende - 5000 mehr als 2019. Hintergrund für den Anstieg sei vermutlich auch das gestiegene Interesse an der Natur in der Corona-Krise, sagte Wohlers. Innerhalb einer Stunde wurden in Niedersachsen im Durchschnitt knapp 33 einzelne Vögel beobachtet. Am häufigsten war wie im Vorjahr der Haussperling, gefolgt von Amsel, Kohlmeise, Blaumeise und Star. Für die Top fünf sei allerdings ein Rückgang im Vergleich zu 2019 zu verzeichnen, hieß es. Größter Verlierer neben der Blaumeise war der Grünfink.

Zu den bundesweit mehr als 120 000 Teilnehmern der „Stunde der Gartenvögel“ zählten etwa 1000 Vogelfreunde aus Bremen. In der Hansestadt wurden vor 16 Jahren innerhalb einer Stunde noch 30 Vögel pro Garten entdeckt, mittlerweile sind es laut Nabu nur noch 23.