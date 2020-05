Garbsen. Der Laserspezialist LPKF hat einen Lizenzvertrag für seine Technologie zur Glasbearbeitung geschlossen.

Mit der japanischen Nippon Electric Glass sei die Nutzung der so genannten LIDE-Technologie zur Herstellung von Deckglas, Substratglas und anderen Glaskomponenten für die Displayfertigung vereinbart worden, teilte LPKF am Dienstag in Garbsen mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. LPKF spricht von einem wichtigen Schritt, um sich als System-Lieferant für die Displayindustrie zu etablieren. Mit dem LIDE-Verfahren kann dünnes Glas schnell und präzise bearbeitet werden.