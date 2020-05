Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hannover. Tödlicher Unfall beim Kochen an einem Gasherd: Eine 83 Jahre alte Frau ist in Hannover an schwersten Verbrennungen gestorben.