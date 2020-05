Hannover. Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat von der Landesregierung in der Corona-Krise eine klare Strategie zur Rückkehr in ein möglichst normales Leben gefordert.

Bisher seien viele Einschränkungen und Lockerungen unkoordiniert und nicht nachvollziehbar, sagte Birkner am Dienstag im Landtag in Hannover. Es handele sich um ein „völlig intransparentes Verfahren“. Nachvollziehbar sei daher, dass es in der Bevölkerung zu Unmut und Demonstrationen komme.

Birkner betonte, dass es selbstverständlich sein müsste, dass die Grundrechtseinschränkungen im Zuge der Corona-Krise auch im Parlament beraten werden. Es sei eigentlich unfassbar, dass die Landesregierung sich zur Forderung nach mehr Legitimität und Transparenz schlicht nicht äußere. „Nicht nur Gesundheit und Wohlstand stehen auf dem Spiel, sondern auch der gesellschaftliche Zusammenhalt.“

Für den Neustart der Wirtschaft seien viel größere Anstrengungen erforderlich, sagte Birkner. „Es muss mehr getan werden, um Niedersachsen wieder ans Laufen zu bekommen.“