Hannover. Die SPD-Landtagsfraktion in Hannover hat ihren Vorstand im Amt bestätigt.

Johanne Modder wurde mit 65 Prozent der Stimmen der anwesenden Fraktionsmitglieder als Vorsitzende wiedergewählt, teilte die Fraktion am Montag mit. Wiard Siebels bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer, er erhielt 73 Prozent der Stimmen. Modder und Siebels zur Seite stehen sechs stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die ebenfalls in diesem Amt bestätigt wurden. Die eingeschränkte Unterstützung für Modder, die die Fraktion seit 2013 führt, hängt möglicherweise auch mit einer unterschiedlichen Bewertung der SPD-Arbeit in der großen Koalition zusammen. Bislang haben SPD und CDU recht vertrauensvoll und weitgehend konfliktfrei regiert.