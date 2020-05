Wolfsburg. Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg muss trotz seiner schweren Trainingsverletzung vom Wochenende nicht operiert werden.

Das teilte sein Verein am Montag nach weiteren Untersuchungen in einem Krankenhaus via Twitter mit. Der 26-Jährige hatte sich am Samstag mehrere Gesichtsfrakturen zugezogen. Er war während eines Trainingsspiels mit einem Teamkollegen zusammengeprallt. Wie lange Gerhardt den Wolfsburger fehlen wird, ist unklar. Sein Ausfall sei aber „ein großer Wermutstropfen“, sagte Trainer Oliver Glasner.