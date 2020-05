Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 10 915 gestiegen.

Das sind 43 mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung am Montag mit Stand 13 Uhr mitteilte. Laut Hochrechnung sind 8871 Menschen, mehr als 80 Prozent der bestätigten Fälle, wieder genesen. 510 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. In den niedersächsischen Kliniken werden derzeit 514 Infizierte behandelt, davon 123 Erwachsene und ein Kind intensivmedizinisch. Der Reproduktionswert sei in Niedersachsen auf 1,13 gestiegen, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder. Das sei sicherlich eine Folge der ersten Lockerungen, der Anstieg liege aber im erwartbaren Rahmen.

Das Land Bremen meldete am Montag mit Stand 14.00 Uhr 1059 bestätigte Fälle, 3 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 593 Menschen (+21). In Folge der Viruserkrankung starben bisher 34 Infizierte (+1). Zurzeit werden dort 57 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 10 von ihnen intensivmedizinisch.