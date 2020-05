Brand in Seniorenwohnheim in Sulingen: Keine Verletzten CC-Editor öffnen

Sulingen. In einem Seniorenwohnheim in Sulingen (Landkreis Diepholz) ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen.