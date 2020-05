Bad Zwischenahn. Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Seine 17 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Taxifahrer bemerkte das Wrack neben der Straße und verständigte die Rettungskräfte. Der junge Autofahrer habe am Sonntag aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er prallte gegen einen Baum - und starb noch an der Unfallstelle.