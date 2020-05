Cuxhaven. Weitere 164 ausländische Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 3“ in Cuxhaven haben am Samstag die Heimreise angetreten.

Weitere 164 ausländische Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 3“ in Cuxhaven haben am Samstag die Heimreise angetreten. Dazu zählten 83 Menschen aus Tunesien und 69 aus der Türkei, wie Tui Cruises und der Landkreis Cuxhaven mitteilten. „Das hat alles gut geklappt“, sagte eine Sprecherin des Reiseveranstalters. Von den anfangs etwa 2900 Crewmitgliedern an Bord hatten die ersten 190 den Ozeanriesen am Freitag verlassen und waren mit Bussen zum Flughafen nach Hamburg gebracht worden.

Weitere Abreisen waren für Sonntag und Montag geplant. Allein 824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten mit 3 Charterflügen nach Indonesien gebracht werden. Die „Mein Schiff 3“ hatte auf dem coronabedingten Rückweg nach Deutschland auch Besatzungsmitglieder anderer Tui-Schiffe mitgebracht.

Dabei war am 30. April eine erste Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Mittlerweile liegen neun nachweislich Infizierte in Kliniken isoliert an Land. An diesem Stand habe sich seit Donnerstag nichts geändert, sagte die Tui-Sprecherin. Außerdem wurden am Freitag fünf Besatzungsmitglieder in ein Krankenhaus gebracht. Sie sind negativ getestet worden, gehörten aber zu den Kontaktpersonen der Infizierten an Bord. Alle abreisenden Crewmitglieder seien vorher zweimal negativ getestet worden, sagte die Sprecherin.