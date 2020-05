Osnabrück. Die Corona-Pandemie hat die Fleischindustrie in Niedersachsen erreicht: Nach Massen-Ausbrüchen unter Arbeitern in drei Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurden auch Leiharbeiter im niedersächsischen Landkreis Emsland positiv getestet.

Dolor nemo modi ex sed accusantium autem est blanditiis. Praesentium nulla ut ab repudiandae exercitationem ex. Nulla voluptates tempore eos quo. Beatae consequatur quam sed.

Natus iste provident laborum maiores consectetur quia. Voluptatem placeat est corrupti accusamus. Odio qui voluptas iure et inventore dolores. Molestiae in corporis et voluptas et.

Molestiae dignissimos consequatur et dolorem ut veritatis at totam. Minima consequatur rerum et voluptatem minus veritatis. At et doloribus quo in. Laudantium voluptas alias pariatur eum mollitia consectetur.