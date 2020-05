Bremerhaven. Der Leiter der Arktis-Expedition „Mosaic“, Markus Rex, freut sich, am 18.

Der Leiter der Arktis-Expedition „Mosaic“, Markus Rex, freut sich, am 18. Mai zusammen mit 150 Forschern und Seeleuten von Bremerhaven aus mit dem Schiff Richtung Nordpolarmeer aufzubrechen. „Wir werden ein virenfreies Team sein ohne Kontaktbeschränkungen“, sagte Rex am Freitag. „Wir können Partys feiern, wie das in dieser Form zu Hause noch nicht möglich ist.“

Rex und seine Kollegen befinden sich seit einer Woche in Quarantäne in zwei Hotels. Die Maßnahme sei an Quarantäneregelungen für Weltraummissionen angelehnt. Coronatests hätten ergeben, dass niemand am Virus erkrankt sei. Die Wissenschaftler werden die derzeitigen Forscher an Bord der „Polarstern“ ablösen, die seit Monaten durch die Arktis driftet. Für den Wechsel wird das Schiff seine Drift unterbrechen. Ursprünglich war das Manöver per Flugzeug geplant, das ist aber derzeit nicht möglich.

Um garantiert ohne Virus an Bord zu gehen, bleibt die neue Crew bis zur Abfahrt in Quarantäne. „Nach Phase eins, wo jeder nur in seinem Zimmer war und das Essen vor die Tür gestellt bekommen hat, befinden wir uns jetzt in Phase zwei, wo wir uns mit Abstand innerhalb des Hotels treffen können“, sagte Rex, der bereits zu Expeditionsbeginn für zwei Monate an Bord der „Polarstern“ war.