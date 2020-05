Foto des Monats: Was 2020 in Niedersachsen passiert ist CC-Editor öffnen

Etwa 400 Menschen nehmen am Ostersonntag in Hildesheim an einem „Drive-in-Gottesdienst“ teil. Die katholische Messe auf dem Schützenplatz fand nach dem Vorbild eines Autokinos statt.

dpa/Moritz Frankenberg

Hannover. Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten in Niedersachsen. Schauen Sie sich die großen Themen 2020 in der Bildergalerie an.