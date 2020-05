Hannover. Menschen mit Schlaganfallsymptomen sollten trotz der Corona-Epidemie unverzüglich einen Arzt oder eine Klinik alarmieren, weil sonst ein tödlicher oder schwerwiegender Verlauf droht.

Dies hat die Kassenärztliche Vereinigung in Niedersachsen (KVN) anlässlich des Tags gegen Schlaganfall am 10. Mai gefordert. „Es ist zu befürchten, dass Menschen Praxen und Kliniken aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion meiden“, sagte KVN-Vizechef Jörg Berling am Freitag in Hannover. Bei den Fachärzten sei der Andrang von Patienten in den vergangenen Wochen um 30 Prozent zurückgegangen. Selbst chronisch Kranke kämen häufig nicht zur regelmäßigen Kontrolle in die Praxis.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung betonte, könnte durch eine frühzeitige Behandlung eines Schlaganfalls die Schädigung des Gehirns gering gehalten werden oder sogar reversibel sein. Bei alarmierenden Hinweisen wie Sprach- oder Gefühlsstörungen oder Taubheit im Gesicht oder anderen Körperregionen müsse sofort Hilfe gerufen werden.

Jedes Jahr erleiden etwa 25 000 Menschen in Niedersachsen einen Schlaganfall. Er ist die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. Ausgelöst wird ein Schlaganfall, wenn Blutgefäße verstopft sind oder platzen. Es entsteht ein plötzlicher Sauerstoffmangel, der die Hirnfunktionen und damit die Steuerung des Körpers stark beeinträchtigt.