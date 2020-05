Galopprennen: Erster „Geisterrenntag“ in Langenhagen CC-Editor öffnen

Vor leerer Tribüne reiten die Jockeys mit ihren Pferden auf der Rennbahn Neue Bult. Foto: Peter Steffen/dpa

Peter Steffen/dpa

Langenhagen. Auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen bei Hannover haben am Donnerstag die ersten Galopprennen in Deutschland während der Corona-Pandemie stattgefunden.