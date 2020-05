Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Ermittler in Braunschweig haben nach einem Fernsehbericht Hinweise zu Böllerwürfen in der Silvesternacht 2017 erhalten, bei denen zwei Menschen schwer an den Augen verletzt wurden.