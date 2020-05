Rotenburg (Wümme). Bei einem Zimmerbrand in einer städtischen Sozialunterkunft ist in Rotenburg ein 59 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen.

Der Hausmeister hatte am Donnerstag um 11.40 Uhr zunächst starken Rauch wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den leblosen Mann, der seit 2016 in der Unterkunft wohnte, zwar aus seinem Zimmer bergen. Für ihn sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. Er erlag am Einsatzort seinen schweren Verletzungen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Bisher gebe es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.