Hannover. Comedy auf großer Bühne trotz Coronavirus: Zum Auftakt der Autokultur-Reihe in Hannover treten heute Abend TV-Komiker Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) auf.

Die Show „Die Pochers hier“ ist ausverkauft, 1000 Autos werden auf dem Schützenplatz erwartet, wie die Veranstalter mitteilten.

Große Lautsprecherboxen sind bei den Auto-Events nicht notwendig - Ton und Musik werden über eine UKW-Frequenz direkt ins Auto geliefert. Wegen des Kontaktverbotes sind zwei Zuhörer pro Wagen zugelassen. Autos von Familien aus einem Haushalt dürfen auch mit mehr Gästen besetzt sein.

In der zunächst bis Mitte Juni laufenden Reihe stehen vor allem Live-Konzerte deutscher Musikstars wie Sido oder Revolverheld auf dem Programm. Fortlaufend sollen neue Shows hinzukommen. „Die Künstler sind sehr interessiert, weil sie keine anderen Auftrittsmöglichkeiten haben“, sagte ein Sprecher von Hannover Concerts am Mittwoch. Der Konzertveranstalter organisiert die Autokultur-Reihe gemeinsam mit der Agentur Event it, unterstützt von Sponsoren. Ein Autokino auf dem Messegelände von Hannover sowie Kinderfilme gehören ebenfalls zu diesem Unterhaltungsangebot.