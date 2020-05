Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Pläne verteidigt, den Kommunen an der Küste die Entscheidung über eine Wiedereröffnung der Strände für Touristen zu überlassen.

„Ich habe den Eindruck, dass diese Aufgabe bei den Landräten, den Bürgermeistern, den Verantwortlichen vor Ort sehr gut aufgehoben ist“, sagte Weil am Mittwoch.

Mit Blick auf die Infektionszahlen sei es gerechtfertigt, dass die Bundesländer unterschiedliche Wege gingen. So habe etwa Mecklenburg-Vorpommern in der „Infektionsbundesliga“ die denkbar niedrigste Quote, könne also mutiger sein als Bayern. Niedersachsen liege bei den Zahlen im Mittelfeld, sagte Weil. Er betonte, ob und wann etwa in Cuxhaven der Strand freigegeben werde, entscheide nicht er als Ministerpräsident, sondern der Oberbürgermeister von Cuxhaven.