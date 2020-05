Hannover. Nach der Erlaubnis der Politik für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison hofft Hannover 96 auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Die Region Hannover werde dem Fußball-Zweitligisten den Re-Start in Teamstärke „voraussichtlich schon am Donnerstag“ ermöglichen, wird Mehrheitsgesellschafter Martin Kind in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert. Sportdirektor Gerhard Zuber sagte: „Die Spieler scharren mit den Hufen, dass es wieder Zweikämpfe gibt, das ist auch wichtig für das erste Spiel.“

Bund und Länder hatten zuvor die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in den Fußball-Bundesligen ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Wann es genau wieder los geht, soll an diesem Donnerstag entschieden werden.