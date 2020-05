Wolfsburg. Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat nach der Erlaubnis der Politik für die Fortsetzung der Bundesligasaison Details zu den Planungen des VfL erläutert.

„Eine Woche vor dem ersten Spiel wird die Mannschaft mit allen Personen, die für die Durchführung des Spiel- und Trainingsbetriebs notwendig sind, in unser Mannschaftshotel Ritz-Carlton in der Autostadt, in dem wir alleine untergebracht sind, in Quarantäne gehen“, sagte der 56-Jährige am Mittwoch. Der Wunschtermin der Niedersachsen für das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause sei der 16. Mai.

Bund und Länder hatten zuvor die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in den Fußball-Bundesligen ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Aus dem Abschlusspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht hervor, dass dem Neustart „eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen“ soll.

„Wir sind sehr froh, dass die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Das sichert den Vereinen den wirtschaftlichen Betrieb und bringt den Menschen in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Ablenkung von den Alltagssorgen und etwas Unterhaltung“, sagte Schmadtke zudem. „Alle Vereine haben ja bereits seit längerer Zeit alle nötigen Hygienemaßnahmen umgesetzt und werden das natürlich auch weiter tun. Dieses Hygienepaket ist so eng geschnürt, dass wir für alle den bestmöglichen Schutz bieten und die Ansteckungsgefahr so weit wie möglich reduzieren.“