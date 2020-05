Hannover. Niedersachsen will bei einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen bereits frühzeitiger reagieren als Bund und Länder abgesprochen haben. Jetzt liegen Details zur Obergrenze vor.

Niedersachsen will schon ab 30 bis 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche über die Rücknahme von Lockerungen nachdenken. Das hat Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Bund und Länder hatten vereinbart, dass ab einer Obergrenze von 50 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Niedersachsen wolle aber nicht bis dahin abwarten, machte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) direkt im Anschluss an das jüngste Bund-Länder-Gespräch klar. "Die Interventionsgrenze muss deutlich niedriger liegen", findet auch Krisenstabs-Vize Schröder. Ob Lockerungen im Falle eines Falles aber tatsächlich zurückgenommen werden, hänge davon ab, ob sich das Infektionsgeschehen auf eine bestimmte Einrichtung oder ein bestimmtes Ereignis eingrenzen lasse. Sei dies der Fall, müssten Lockerungen nicht gleich für einen ganzen Ort zurückgenommen werden. Dazu werde es nur kommen, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht eingrenzen lasse, sondern streue, erklärte Schröder. In Niedersachsen sind nach Angaben des Landesgesundheitsamtes aktuell alle Landkreise und kreisfreien Städte unter 30 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern und Woche. Die Internetseite des Robert-Koch-Instituts wies am Montag für unsere Region folgende Werte aus: Stadt Osnabrück (17,0), Landkreis Osnabrück (18,2), Landkreise Emsland (5,2), Grafschaft Bentheim (4,4), Aurich (2,1) und Leer (1,8) sowie für die Stadt Delmenhorst 6,4.

Keine Reservierungspflicht und größere Gruppen bei Hochzeiten

Seit Montag gelten in Niedersachsen umfangreiche Lockerungen. So dürfen sich beispielsweise jetzt mehrere Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten öffentlich treffen, um etwa einen Ausflug zu unternehmen oder Restaurants zu besuchen. Diese dürfen ebenso wie Gaststätten, Imbisse, Cafés, Kantinen und Biergärten seit Montag wieder öffnen. Eine Reservierung ist entgegen früherer Überlegungen der Landesregierung nicht verpflichtend, wird aber dringend empfohlen. Eine weitere Neuerung: An Hochzeiten und Beerdigungen dürfen ab sofort nicht mehr nur maximal zehn, sondern 20 Personen teilnehmen.