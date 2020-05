Ronnenberg. Online-Unterricht, Homeoffice, Videokonferenzen - das alles funktioniert nur mit einer stabilen Internetleitung.

Doch nicht überall ist das der Fall, wie der zwölfjährige Max und seine Nachbarn aus dem niedersächsischen Dorf Weetzen (Region Hannover) am eigenen Leib erfahren mussten. Sie haben deswegen eine Aktion gestartet, in großen Buchstaben ihren Wunsch nach schnellerem Internet auf die Straße gemalt und davon ein Drohnenfoto veröffentlicht. Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ hatte zunächst darüber berichtet.

Ausgangspunkt der Aktion war der Sechstklässler Max, wie seine Mutter der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Sie und ihr Mann arbeiteten beide im Homeoffice. „Wenn wir alle gleichzeitig im Internet sind, dann fliegt Max schon auch mal aus einer Videokonferenz für die Schule raus.“ Das habe ihn so geärgert, dass er einen Brief an die Telekom geschrieben habe - im Namen aller Kinder der Nachbarschaft. Als seine Mutter dazu das Einverständnis der Nachbarn einholen wollte, habe sich herausgestellt, dass alle 18 Haushalte in dem Baugebiet über eine langsame Internetleitung verfügten. Daraufhin habe sich die Nachbarschaft organisiert.

Nachdem die Aktion publik wurde, schickte die Deutsche Telekom am Mittwoch ein Statement und stellte eine baldige Lösung in Aussicht. Dazu habe es ein Telefonat mit Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) gegeben, die für eine unbürokratische Stromanbindung und Baugenehmigung sorgen wolle. Die Telekom versprach, dass der Zwölfjährige bereits im Juni schneller im Internet unterwegs sein könnte - vorausgesetzt, alles laufe nach Plan und seine Eltern buchten einen schnelleren Tarif.