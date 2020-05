Großbrand in Lagerhalle in Metjendorf CC-Editor öffnen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Wiefelstede. Eine brennende Lagerhalle hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr in Metjendorf in der Gemeinde Wiefelstede (Kreis Ammerland) ausgelöst.