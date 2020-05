Glühende "Stahlknüppel" laufen in einer Stahlwerkshalle. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hannover. Die Metall-Arbeitgeber in Niedersachsen haben die Diskussion über Kaufanreize für Autos in der Corona-Krise als zu zaghaft kritisiert und vor Konsequenzen für die Jobs in der Branche gewarnt.