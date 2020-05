Bremen. Eine grausame Bluttat: Ein Rentner soll einen Mann erschossen und die Leiche zerstückelt haben. Totschlag lautet die Anklage. Der Deutsche könnte aber auch wegen etwas anderem verurteilt werden.

Ein 65-jähriger Rentner soll einen Mann in seiner Wohnung erschossen und dann zerstückelt haben. Seit Donnerstag muss sich der ehemalige Koch vor dem Landgericht Bremen für die Tat verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, die Leiche des 50-Jährigen aus „sportlichem Vergnügen“ oder aus Erregung zerteilt zu haben. (Az.: 21 Ks 280 JS 60535/19 1/20)

Der Deutsche soll den Mann zwischen dem 9. und 10. September 2019 in Bremen mit einem Revolver Kaliber 22 erschossen haben. Die Glieder des 50-Jährigen habe der ehemalige Koch vom Körper abgetrennt. Hände und Kopf waren abgesägt, Wirbelsäule und Becken in Teile zerlegt, wie die Staatsanwältin schilderte. Die Leichenteile habe der Anklagte unter anderem in Mülltonnen entsorgt und in seiner Wohnung sowie der Wohnung des Opfers in Kühlschränken eingefroren.

Auf die Körperteile stießen Ermittler etwa einen Monat nach der Tat in der Wohnung des mutmaßlichen Täters. In seiner Wohnung bewahrte der 65-Jährige außerdem Drogen auf. Die Polizei fand eine Cannabis-Plantage mit 27 Pflanzen und 18 Gramm Heroin und auch den Revolver.

Der Mann muss sich wegen Totschlags verantworten. Allerdings schloss Richter Jürgen Seifert ausdrücklich nicht aus, dass der Angeklagte auch wegen Mordes aus Habgier verurteilt werden könne. Er habe versucht, Geld vom Konto seines Opfers abzuheben und womöglich mit einer gefälschten Vollmacht versucht, auf ein Bankkonto des 50-Jährigen zuzugreifen.

Der Angeklagte kam am Donnerstag mit Krücke und in Handschellen in den Gerichtssaal. Der erste Prozesstag war nach Verlesung der Anklage nach rund 15 Minuten beendet. An dem Prozess, der am 4. Mai fortgesetzt wird, nimmt der Bruder des Getöteten als Nebenkläger teil. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 24. Juni gesprochen werden.