Das Versteck war gut, aber nicht gut genug für Drogenspürhund „Raptor“ des Osnabrücker Hauptzollamts: Dieser entdeckte bei einer Kontrolle an einem Rastplatz der Autobahn 30 Amsterdam-Hannover bei Bad Bentheim 520 Gramm Heroin und 380 Gramm Kokain in einem Auto. Kurz zuvor war der Fahrer aus den Niederlanden eingereist. Wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte, stieß der Hund unterhalb des Handschuhfaches des Autos auf etwas Verdächtiges.

Als die Zöllner am Mittwoch den Innenraumluftfilter im Motorraum inspizierten, fanden sie zwei Folienpakete, in die die Drogen versteckt waren. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 47 Jahre alte Fahrer dem Richter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.