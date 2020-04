Celle. Ein 15-Jähriger fährt mit dem Fahrrad durch Celle. Dann greift ihn ein Mann an - und sticht ihn nieder.

Ein 15 Jahre alter Junge ist in Celle erstochen worden - plötzlich, unvermittelt und nach Polizeiangaben vermutlich auch grundlos. Der Jugendliche war mit dem Fahrrad in der Nähe des Bahnhofs unterwegs, als ihn ein 29 Jahre alter Mann mit einem Messer angriff, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Das Opfer erlitt am Dienstagabend schwere Verletzungen und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Mehrere Zeugen beobachteten die Tat und hielten den mutmaßlichen Täter fest. Wegen Verdachts des Totschlags wurde nach der Festnahme Haftbefehl erlassen. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte der Jugendliche ein Zufallsopfer gewesen sein. Augenzeugen hätten berichtet, der festgenommene Mann habe sich zuvor in einem Hauseingang aufgehalten, so die Ermittler.

Der Angriff sei aus dem Nichts gekommen, die Hintergründe seien unklar, sagte die Polizeisprecherin. Der deutsche Verdächtige machte auch beim Haftrichter keine Angaben zur Tat. Das Opfer ist den Angaben zufolge irakischer Herkunft und wohnte in Celle. Die bisherigen Ermittlungen lieferten in keiner Hinsicht Anhaltspunkte für eine ausländerfeindliche oder politisch motivierte Tat, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Ob der Beschuldigte an einer psychischen Krankheit leidet, war zunächst unklar. Bei seiner Festnahme habe der 29-Jährige verwirrt gewirkt.

Nach einem Bericht der „Celleschen Zeitung“ sperrte die Polizei den Tatort am Dienstagabend weiträumig ab. Die Spurensicherung suchte demnach in Schutzanzügen nach Hinweisen. Die Polizei sprach dem Bericht zufolge von einer Messerstecherei.