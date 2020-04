Hamburg. Dschungelcamp- Teilnehmerin Nathalie Volk ist aus den USA wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Die Freundin des Hamburger Medienunternehmers Frank Otto habe die USA wegen der Corona-Krise verlassen und um bei ihrer Mutter in Soltau zu sein, berichtet die „Bild“-Zeitung am Mittwoch. „Ich bin wieder nach Deutschland gekommen“, bestätigte sie der Zeitung. Nathalie Volk studierte an der US-Westküste Schauspiel.

Mutter Viktoria Volk zeigte sich glücklich. „Ich freue mich sehr, meine Tochter wieder im Arm zu haben und mit ihr schöne Tage zu genießen“, sagte sie der „Bild“. Jetzt plane Nathalie in Deutschland die Hochzeit mit Frank Otto. „Die beiden sind noch dabei, den Ehevertrag mit den Anwälten zu verhandeln“, sagte die Mutter.

Die Mutter hatte wegen einer Dschungelcamp-Reise nach Australien, wo sie ihre Tochter besucht hatte, ihren Beamtenstatus als Lehrerin verloren. Sie hatte ihre Tochter 2016 zum RTL-Dreh begleitet und sich dafür eine Krankschreibung ausstellen lassen.