Wolfsburg. Mit dem Tanzfestival Movimentos fällt eine weitere Kulturveranstaltung in Niedersachsen der Corona-Krise zum Opfer.

Aufgrund der Gesundheitsrisiken finde das für Juni geplante Event nicht statt, teilte die Autostadt in Wolfsburg am Mittwoch mit. Veranstaltungen dieser Größenordnung seien in der aktuellen Situation nicht möglich.

Bei dem Sommerfestival sollten unter anderem Uraufführungen gezeigt werden, die anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Autostadt beauftragt worden waren. Die Autostadt in Wolfsburg ist Auslieferungszentrum für Neuwagen von VW und zugleich Museum und Kulturzentrum.

Nach vielen Jahren der Austragung im VW-Kraftwerk war das Festival im vergangenen Jahr in die neue Spielstätte „Hafen 1“ umgezogen, die gut 800 Zuschauern Platz bietet.