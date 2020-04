Nordenham. In einem trockenliegenden Graben ist im Kreis Wesermarsch eine skelettierte Leiche entdeckt worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, waren die Todesursache sowie die Identität der oder des Verstorbenen zunächst unklar. Es wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Einem Polizeisprecher zufolge wird auch geprüft, ob es sich um die menschlichen Überreste einer in den vergangenen Monaten vermissten Person handelt. Ein Zeuge hatte am Montag die Knochen in Nordenham entdeckt.