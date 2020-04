Bremen. Das Bundesland Bremen unterstützt in Zeiten der Corona-Krise Kooperationen von Einzelhändlern, die gemeinsam einen Lieferservice organisieren.

Antragsberechtigt sind Liefergemeinschaften in Stadtteilen von mindestens zehn Firmen, die unbürokratisch eine Projektförderung von 10 000 Euro bekämen, wie Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Bremen sagte. Für diese Förderung seien zunächst 250 000 Euro eingestellt worden. Der „Shut-Down“ durch die Coronakrise habe den Einzelhandel massiv getroffen.